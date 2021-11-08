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Лавров сообщил, что 11 ноября встречи в «нормандском формате» не будет

, 15:51 Источник: ТАСС

Лавров сообщил, что 11 ноября встречи в «нормандском формате» не будет
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что встречи в "нормандском формате" 11 ноября не будет. Дата переговоров глав МИД Германии, России, Франции и Украины не определена.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа напомнил, что ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предлагал провести встречу в "нормандском формате" 11 ноября. Однако, по словам, российского дипломата, в этот день переговоров не будет.

Лавров добавил, что какие-либо новые даты в настоящий момент не обсуждаются, в частности, потому, что сначала требуется понять, каким будет результат такой встречи, а также, насколько он будет опираться на выполнение Киевом предыдущих решений в "нормандском формате".

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