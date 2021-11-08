Лавров заявил учения НАТО в Черном море обусловлены стремлением США «сдерживать» Россию

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8 ноября 2021, 15:18 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, 8 ноября, что учения НАТО в акватории Черного моря обусловлены стремлением Штатов и их союзников "наращивать политику сдерживания" РФ.

Сергей Лавров отметил, что стремление проводить подобную политику происходит вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-е годы прошлого века и нашли впоследствии свое воплощение в основополагающем акте Россия – НАТО.

По словам главы МИД РФ, данный документ к настоящему моменту полностью нарушен в ключевой части, которая гласит, что обязательством Североатлантического альянса является "не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на Восток, на территорию новых членов".

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