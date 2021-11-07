Шойгу: Российские военные отслеживают в Черном море действия боевых кораблей США, чтобы не допустить провокаций

Аргументы Недели → Армия 13+

7 ноября 2021, 15:59

Фото: Соцсети

Шойгу, выступая в эфире на телеканале «Россия-1», ВГТРК заявил, что западные «партнёры» постоянно проверяют нас на прочность, особенно это заметно в Чёрном море. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс». Эксперты считают, что Черноморскому флоту (ЧФ) необходимо готовиться к реагированию на возможные провокации со стороны американцев.

Шойгу отметил: «Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его, и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей… Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить».

В настоящее время в Черном море находятся корабль управления Mount Whitney и эсминец USS Porter из состава 6-го оперативного флота ВМС США. Первый - напичкан вычислительной электроникой и радиоаппаратурой, второй - вооружён крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk.

На какие провокации могут пойти американцы на этот раз сказать сложно. Они в последнее время слишком агрессивны иногда бросают союзников на рожон, а порой идут на обострение обстановки сами. География этих действий ВМС США и их союзников обширна от Черноморья до Дальнего Востока. Напоминаем, что в июне британский эсминец Defender вошёл в территориальные воды РФ близ берега Крыма. В октябре эсминец ВМС США Chafee пытался пересечь госграницу РФ в Японском море.

Эксперты считают, что натовские корабли в Чёрном море могут попытаться нанести визит даже в Ахтиарскую бухту или прорваться в Азовское море через Керченский пролив.

Как бы то ни было, адмирал в отставке Владимир Комоедов на этот счёт сказал: «С нашей стороны этим кораблям точно рады не будут. Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия. Они соблюдают конвенцию Монтрё, но никогда такой активности кораблей нечерноморских стран не было, даже в советское время». К тому же, и в Пентагоне, и в НАТО открыто говорят о намерениях увеличить свое военное присутствие в Чёрном море. Это означает только одно, что нагрузка на ЧФ и ЮВО по поддержанию боевой готовности значительно усилится. То же касается и других округов и флотов.

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