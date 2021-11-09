Россия во вторник возобновила авиасообщение с девятью странами

Во вторник, 9 ноября, Россия возобновила прерванное из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение с Багамами, Нидерландами, Норвегией, Словенией, Швецией, Оманом, Ираном, Тунисом и Таиландом.
Согласно последней информации, кроме того, с сегодняшнего дня российская сторона сняла ограничения на авиасообщение с четырьмя странами – Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Также РФ с 9 ноября увеличила количество рейсов с Албанией, Болгарией, Венгрией, Македонией, Германией, Грецией, Испанией, Францией, Мальтой, Италией, Мальдивами и Венесуэлой.
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