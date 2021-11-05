С 9 ноября Австрия снимает ограничения на авиасообщение с РФ

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5 ноября 2021, 12:31 Источник: ТАСС

самолет, pixabay.com

С вторника, 9 ноября, Австрия в ответ на шаг Москвы снимает ограничения на авиасообщение с Российской Федерацией. Об этом заявил утром в пятницу, 5 ноября, австрийский министр Магнус Бруннер.

Статс-секретарь Министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии отметил, что прошлогодние ограничения из-за пандемии коронавируса нового типа показали, насколько важно поддерживать авиасообщение в непростые времена.

Именно поэтому, по словам Магнуса Бруннера, 9 ноября все ограничения на полеты между Австрией и РФ будут сняты. Правила въезда на австрийскую территорию, однако, сохраняются.

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