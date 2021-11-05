Глава МИД Австрии Линхарт выступил за восстановление отношений с РФ

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5 ноября 2021, 11:50 Источник: РИА "Новости"

флаг Австрии, pixabay.com

Глава австрийского МИД Михаэль Линхарт заявил в рамках разговора с журналистами в пятницу, 5 ноября, что Австрии и России важно как можно быстрее восстановить отношения до докризисного уровня.

Михаэль Линхарт подчеркнул, что у Вены и Москвы традиционно хорошие и прагматичные отношения, о чем свидетельствуют регулярные прямые контакты даже на самом высоком уровне, тесное сотрудничество в сферах культуры, туризма, бизнеса, образования, науки.

Глава МИД Австрии выразил сожаление в связи с тем, что пандемия COVID-19 также наложила отпечаток на двусторонние отношения – был замечен спад в объеме двусторонней торговли и туризме. По словам дипломата, для него важно в ближайшее время восстановить связи до докризисного уровня.

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