Глава МИД Австрии Линхарт выступил за восстановление отношений с РФ

Глава австрийского МИД Михаэль Линхарт заявил в рамках разговора с журналистами в пятницу, 5 ноября, что Австрии и России важно как можно быстрее восстановить отношения до докризисного уровня.
Михаэль Линхарт подчеркнул, что у Вены и Москвы традиционно хорошие и прагматичные отношения, о чем свидетельствуют регулярные прямые контакты даже на самом высоком уровне, тесное сотрудничество в сферах культуры, туризма, бизнеса, образования, науки.
Глава МИД Австрии выразил сожаление в связи с тем, что пандемия COVID-19 также наложила отпечаток на двусторонние отношения – был замечен спад в объеме двусторонней торговли и туризме. По словам дипломата, для него важно в ближайшее время восстановить связи до докризисного уровня.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.