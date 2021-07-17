В Австрии граждан России призвали быть осторожными в связи с угрозой наводнений

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17 июля 2021, 15:41 Источник: РИА Новости

Dmitrii Gusarin/Global Look Press

Российское посольство призвало граждан РФ быть предельно осторожными в Австрии. Дело в том, что на ряд регионов этой страны могут обрушиться наводнения.

Посольство России призвало граждан к бдительности в Telegram. Отмечается, что предупреждение об угрозе наводнений поступило от австрийской службы контроля стихийных бедствий. Оно касается таких территорий Австрии, как Штирия, Зальцбург, Тироль, Верхняя и Нижняя Австрия.

Подчеркивается, что наводнения существуют на реках Эннс, Зальцах, Штайр и Инн. Напряженная ситуация сохранится до конца следующего дня, 18 июля. “Просим соблюдать бдительность и осторожность и следовать указаниям местных властей”, - сообщили в МИД РФ.

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