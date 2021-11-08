NetEase про самолет F-35A с термоядерными бомбами: «Россия готова сломать новый клык, который демонстрируют Соединенные Штаты»

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8 ноября 2021, 18:46 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-35, Capt. Kippun Sumner / globallookpress.com

Российская Федерация «готова сломать новый клык», демонстрируемый американцами. Об этом говорится в посвященной истребителю F-35A публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад ВВС США осуществили летные испытания F-35A в качестве носителя термоядерных авиационных бомб B61-12. Как пишет сайт NetEase, в западных СМИ считают, что превращение истребителя в «ядерный бомбардировщик» связано с планами Вашингтона оказать давление на Москву.

«Россия готова сломать новый клык, который демонстрируют Соединенные Штаты», — замечает, в свою очередь, китайский портал.

Он указал на то, что в арсенале РФ имеются гиперзвуковые межконтинентальные ракеты для нанесения ударов по материковой части США и снаряды меньшей дальности, которые можно использовать для уничтожения американских военных объектов на европейской территории.

«Таким образом, Москва готова к всесторонней контратаке и не позволит американским замыслам увенчаться успехом», — делает вывод NetEase.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Алексей Леонков пригрозил пополнением «кладбища кораблей» желающим «вытолкать» Россию из Черного моря.

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