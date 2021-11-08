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Мать Саакашвили заявила, что его вывезли из тюрьмы на бронированном автомобиле и посадили в вертолет

, 17:43 Источник: ТАСС

Мать Саакашвили заявила, что его вывезли из тюрьмы на бронированном автомобиле и посадили в вертолет
бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания сообщила в понедельник, что ее сына вывезли из тюрьмы на вертолете. По ее словам, воздушное судно улетело в неизвестном направлении.

Аласания, которая в течение дня добивалась встречи с Саакашвили, отметила, что руководство тюрьмы проигнорировало все просьбы, "выкрало" ее сына, вывезло политика с территории на бронированных автомобилях, а затем посадило в вертолет.

Известно также, что личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе сообщил – консилиум врачей принял решение рекомендовать министерству юстиции страны доставить Михаила Саакашвили, объявившего ранее голодовку, в клинику.

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