Аргументы Недели В мире 13+

Депутат Рады Ясько: состояние Михаила Саакашвили критическое

, 21:48 Источник: РБК

Депутат Рады Ясько: состояние Михаила Саакашвили критическое
Тбилиси, Vladimir Valishvili/globallook.com

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, девушка Михаила Саакашвили, сообщила о критическом состоянии бывшего президента Грузии, который находится сейчас в тюрьме.

По ее словам, Саакашвили, выдерживающий несколько недель голодовку, отказался от всех медицинских манипуляций.

«Михаил отказался от любых анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на циничное видео, обнародованное тюремной администрацией. И без тех медикаментов, которые поддерживали его жизнь и которые он принимал, — это вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий», — сообщила она в своем Facebook.

Накануне Минюст Грузии опубликовал кадры из тюремной больницы, на которых Саакашвили якобы принимает пищу. Как сказал адвокат экс-президента, Бека Басилая, это были медицинские манипуляции, которые необходимы для поддержания жизни голодающего. После обнародования видео Саакашвили отказался от приема лекарств. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью