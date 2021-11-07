Депутат Рады Ясько: состояние Михаила Саакашвили критическое

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7 ноября 2021, 21:48 Источник: РБК

Тбилиси, Vladimir Valishvili/globallook.com

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, девушка Михаила Саакашвили, сообщила о критическом состоянии бывшего президента Грузии, который находится сейчас в тюрьме.

По ее словам, Саакашвили, выдерживающий несколько недель голодовку, отказался от всех медицинских манипуляций.

«Михаил отказался от любых анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на циничное видео, обнародованное тюремной администрацией. И без тех медикаментов, которые поддерживали его жизнь и которые он принимал, — это вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий», — сообщила она в своем Facebook.

Накануне Минюст Грузии опубликовал кадры из тюремной больницы, на которых Саакашвили якобы принимает пищу. Как сказал адвокат экс-президента, Бека Басилая, это были медицинские манипуляции, которые необходимы для поддержания жизни голодающего. После обнародования видео Саакашвили отказался от приема лекарств.

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