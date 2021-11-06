Специальная пенитенциарная служба Грузии показала видео, на котором Саакашвили принимает пищу, несмотря на голодовку
6 ноября 2021, 20:29
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала фото и видео, как объявивший 1 октября голодовку экс-президент Михаил Саакашвили принимает пищу и пьет соки. Политик находится в тюрьме в Рустави.
«В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили. На этих фото и видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня»,- сообщили в службе.
Также они показали продукты, которые употребляет бывший президент.
Ранее Саакашвили заявил, что ему не нужна высокопоставленная должность. Политик хочет свободно жить и продвигаться по стране.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.