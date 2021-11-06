Аргументы Недели В мире 13+

Специальная пенитенциарная служба Грузии показала видео, на котором Саакашвили принимает пищу, несмотря на голодовку

, 20:29

Специальная пенитенциарная служба Грузии показала видео, на котором Саакашвили принимает пищу, несмотря на голодовку
Михаил Саакашвили, фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала фото и видео, как объявивший 1 октября голодовку экс-президент Михаил Саакашвили принимает пищу и пьет соки. Политик находится в тюрьме в Рустави.

«В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили. На этих фото и видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня»,- сообщили в службе.

Также они показали продукты, которые употребляет бывший президент.

Ранее Саакашвили заявил, что ему не нужна высокопоставленная должность. Политик хочет свободно жить и продвигаться по стране.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Лукашенко снял маску в «красной» зоне больницы, чтобы опровергнуть слухи о двойнике

Лукашенко снял маску в «красной» зоне больницы, чтобы опровергнуть слухи о двойнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя защитную маску во время разговора с пациенткой «красной» зоны в больнице города Орши. Глава республики хотел опровергнуть слухи о двойнике.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью