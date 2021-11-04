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Саакашвили заявил, что не желает никакой высокопоставленной должности в Грузии: «Хочу жить, хочу свободу»

, 14:27

Саакашвили заявил, что не желает никакой высокопоставленной должности в Грузии: «Хочу жить, хочу свободу»
Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

Арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему не нужна высокопоставленная должность. По словам политика, сейчас он хочет свободно жить и продвигаться по стране.

«Я не желаю никакой должности, хочу жить, хочу свободу, возможность свободно передвигаться в Грузии, среди свободных и счастливых людей»,- написала экс-президент в Facebook.

Саакашвили призвал своих сторонников не верить в информацию о том, что действующий президент Саломе Зурабишвили его когда-либо помилует. Политик отметил, что освободить его может только народ.

Также он поблагодарил всех сторонников-политиков, которые использовали разные виды протеста в знак солидарности с ним.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

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