Саакашвили заявил, что не желает никакой высокопоставленной должности в Грузии: «Хочу жить, хочу свободу»

Аргументы Недели → В мире 13+

4 ноября 2021, 14:27

Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

Арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему не нужна высокопоставленная должность. По словам политика, сейчас он хочет свободно жить и продвигаться по стране.

«Я не желаю никакой должности, хочу жить, хочу свободу, возможность свободно передвигаться в Грузии, среди свободных и счастливых людей»,- написала экс-президент в Facebook.

Саакашвили призвал своих сторонников не верить в информацию о том, что действующий президент Саломе Зурабишвили его когда-либо помилует. Политик отметил, что освободить его может только народ.

Также он поблагодарил всех сторонников-политиков, которые использовали разные виды протеста в знак солидарности с ним.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости