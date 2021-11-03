Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили

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3 ноября 2021, 21:38 Источник: ТАСС

президент Грузии Саломе Зурабишвили, Georgia Presidential Admin/Xinhua

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду, 3 ноября, что никогда не помилует бывшего лидера страны Михаила Саакашвили, а также подчеркнула, что больше не вернется к обсуждению этого вопроса.

В рамках телеобращения к нации Саломе Зурабишвили подчеркнула, что ее позиция в отношении помилования Михаила Саакашвили является четкой и неизменной – она никогда не помилует политика.

Президент Грузии подчеркнула, что экс-глава страны, который отбывает наказание в тюрьме города Рустави, не является политзаключенным или невинной жертвой. По словам Зурабишвили, Саакашвили прибыл на родину добровольно и нелегальным путем, а целью его прибытия являлась дестабилизация.

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