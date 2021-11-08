В ООН сообщили, что на грани голода в мире находятся более 45 миллионов человек

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил, что сейчас на грани голода в мире находятся более 45 миллионов человек вместо предполагаемых 42 миллионов.
Дэвид Бизли подчеркнул, что в настоящий момент десятки миллионов жителей планеты "смотрят в пропасть". По его словам, из-за конфликтов, изменения климата пандемии коронавируса нового типа количество остро голодающих людей увеличивается – сейчас на грани голода находятся более 45 миллионов человек.
Согласно последней информации, в 43 странах мира люди вынуждены меньше есть или кормить не всех родных, а в некоторых случаях им даже приходится употреблять в пищу насекомых, листву и кактусы.
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