В ООН сообщили, что на грани голода в мире находятся более 45 миллионов человек

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8 ноября 2021, 17:35 Источник: ТАСС

нож, вилка, pixabay.com

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил, что сейчас на грани голода в мире находятся более 45 миллионов человек вместо предполагаемых 42 миллионов.

Дэвид Бизли подчеркнул, что в настоящий момент десятки миллионов жителей планеты "смотрят в пропасть". По его словам, из-за конфликтов, изменения климата пандемии коронавируса нового типа количество остро голодающих людей увеличивается – сейчас на грани голода находятся более 45 миллионов человек.

Согласно последней информации, в 43 странах мира люди вынуждены меньше есть или кормить не всех родных, а в некоторых случаях им даже приходится употреблять в пищу насекомых, листву и кактусы.

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