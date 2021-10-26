Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду и смерти из-за нехватки энергоресурсов

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26 октября 2021, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал граждан Украины готовиться к голоду в связи с острой нехваткой энергоресурсов на территории страны.

Депутат обратил внимание, что к настоящему моменту была остановлена работа Славянской ТЭС из-за отсутствия топлива. Илья Кива убежден, что это лишь начало надвигающейся на Украину катастрофы. Далее, по его мнению, жителей страны ожидают холод, голод, болезни и смерть.

Напомним, ранее компания "Укрэнерго" заявила, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается. Уточнялось, что на складах хранится в 3,9 раза меньше сырья, чем требуется.

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