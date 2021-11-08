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Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 миллионов

, 17:06 Источник: Университет Джонса Хопкинса

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 миллионов
тесты на COVID-19, pixabay.com

Количество выявленных в мире случаев заражения коронавирусом нового типа к настоящему моменту превысило 250 миллионов. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в университете Джонса Хопкинса.

По состоянию на 16.30 по московскому времени в понедельник, число зарегистрированных на планете случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 250 005 427. В общей сложности с начала пандемии в мире скончались 5 051 993 заболевших.

Отметим, что максимальное количество зараженных выявлено в Соединенных Штатах Америки, Индии и Бразилии.

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