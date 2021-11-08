Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач Малиновская заявила, что коронавирус теперь тяжело переносят молодые люди с лишним весом

, 16:40 Источник: Общественная служба новостей

Врач Малиновская заявила, что коронавирус теперь тяжело переносят молодые люди с лишним весом
лекарства, градусник, pixabay.com

Завотделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская сообщила, что теперь COVID-19 тяжело переносят молодые люди, особенно с лишним весом.

Светлана Малиновская уточнила, что к уже известным симптомам в настоящий момент добавляется все больше новых жалоб. 

В частности, теперь врачам сообщают чаще о насморке, боли в горле, снижении слуха, слабости в ногах, головокружении, обмороке. Встречаются кровоизлияния в склеры глаз, а также боли в животе и расстройство желудка.

Малиновская в беседе с Общественной службой новостей заметила, что часто пациенты рассказывают о возникновении обширных подкожных гематом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью