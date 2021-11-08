Врач Малиновская заявила, что коронавирус теперь тяжело переносят молодые люди с лишним весом

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8 ноября 2021, 16:40 Источник: Общественная служба новостей

лекарства, градусник, pixabay.com

Завотделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская сообщила, что теперь COVID-19 тяжело переносят молодые люди, особенно с лишним весом.

Светлана Малиновская уточнила, что к уже известным симптомам в настоящий момент добавляется все больше новых жалоб.

В частности, теперь врачам сообщают чаще о насморке, боли в горле, снижении слуха, слабости в ногах, головокружении, обмороке. Встречаются кровоизлияния в склеры глаз, а также боли в животе и расстройство желудка.

Малиновская в беседе с Общественной службой новостей заметила, что часто пациенты рассказывают о возникновении обширных подкожных гематом.

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