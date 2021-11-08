Инфекционист Тимаков заявил, что привитые люди предотвращают мутации COVID-19

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8 ноября 2021, 16:28 Источник: Россия 24

COVID-19, pixabay.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил в понедельник, 8 ноября, что вакцинированный человек является конечным звеном при распространении коронавируса нового типа и предотвращает его мутацию.

По словам Евгения Тимакова, если вакцинированный человек все же заболевает, то он выделяет меньшее количество вируса.

Инфекционист призвал не забывать о понятии "стерильный иммунитет", которое означает, что привитые люди снижают вирусную нагрузку на окружающих, если заражаются, а также являются конечным звеном для COVID-19, предотвращая мутацию вируса.

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