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Инфекционист Тимаков заявил, что привитые люди предотвращают мутации COVID-19

, 16:28 Источник: Россия 24

Инфекционист Тимаков заявил, что привитые люди предотвращают мутации COVID-19
COVID-19, pixabay.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил в понедельник, 8 ноября, что вакцинированный человек является конечным звеном при распространении коронавируса нового типа и предотвращает его мутацию.

По словам Евгения Тимакова, если вакцинированный человек все же заболевает, то он выделяет меньшее количество вируса.

Инфекционист призвал не забывать о понятии "стерильный иммунитет", которое означает, что привитые люди снижают вирусную нагрузку на окружающих, если заражаются, а также являются конечным звеном для COVID-19, предотвращая мутацию вируса.

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На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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