В Германии заявили, что пока не могут представить себе механизм признания «Спутника V»

В понедельник, 8 ноября, в Министерстве здравоохранения ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания российской вакцины против коронавируса нового типа"Спутник V".
Речь идет о признании "Спутника V" при условии повторной прививки одобренным на территории Европейского союза препаратом.
Представитель министерства здравоохранения ФРГ, отвечая сегодня в рамках брифинга на вопрос прессы, могут ли в ведомстве представить такой механизм признания российской вакцины, подчеркнул, что пока это не представляется возможным.
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