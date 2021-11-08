В Германии заявили, что пока не могут представить себе механизм признания «Спутника V»

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8 ноября 2021, 15:08 Источник: РИА "Новости"

"Спутник V", Aleksander Polyakov/globallook.com

В понедельник, 8 ноября, в Министерстве здравоохранения ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания российской вакцины против коронавируса нового типа"Спутник V".

Речь идет о признании "Спутника V" при условии повторной прививки одобренным на территории Европейского союза препаратом.

Представитель министерства здравоохранения ФРГ, отвечая сегодня в рамках брифинга на вопрос прессы, могут ли в ведомстве представить такой механизм признания российской вакцины, подчеркнул, что пока это не представляется возможным.

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