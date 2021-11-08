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В Германии заявили, что пока не могут представить себе механизм признания «Спутника V»

, 15:08 Источник: РИА "Новости"

В Германии заявили, что пока не могут представить себе механизм признания «Спутника V»
"Спутник V", Aleksander Polyakov/globallook.com

В понедельник, 8 ноября, в Министерстве здравоохранения ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания российской вакцины против коронавируса нового типа"Спутник V".

Речь идет о признании "Спутника V" при условии повторной прививки одобренным на территории Европейского союза препаратом. 

Представитель министерства здравоохранения ФРГ, отвечая сегодня в рамках брифинга на вопрос прессы, могут ли в ведомстве представить такой механизм признания российской вакцины, подчеркнул, что пока это не представляется возможным.

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На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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