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Минобороны Польши: нелегальные мигранты пытаются форсировать границу с Белоруссией

, 17:01 Источник: РИА Новости

Минобороны Польши: нелегальные мигранты пытаются форсировать границу с Белоруссией
Граница, Tobiasz/globallook.com

Продолжаются попытки нелегальных мигрантов прорваться через Белорусско-польскую границу. Как сообщает РИА Новости, конечная цель беженцев — Германия.

«Очередные попытки форсирования границы мигрантами в районе пункта пропуска Кузница»,- сообщает в официальном Twitter Минобороны Польши.

Польские силовики опубликовали также видеозапись, на которой видно группу мигрантов, пытающихся перебраться через проволочное ограждение. Они режут проволоку ножницами. На записи видно, как силовики применяют слезоточивый газ.

Ранее представитель пограничной службы Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону леса.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил в своем Twitter, что «началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши»

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