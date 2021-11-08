Экс-посол Киева в США Щербак: военная авиация России способна «разрушить» Украину за два-три дня

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8 ноября 2021, 16:00

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Военная авиация Российской Федерации способна «разрушить» Украину за два-три дня. Об этом в разговоре со СМИ заявил Юрий Щербак, бывший киевский посол в Соединенных Штатах.

Процитированный «ПолитНавигатором» Щербак высказал мнение, согласно которому у Вашингтона есть план на случай «прямой агрессии» Москвы против Украины, поскольку «военное падение» страны приведет к «всеевропейской» катастрофе. При таком варианте развития событий государствам, расположенным на территории Европы, придется столкнуться с миллионами беженцев из бывшей советской республики, спрогнозировал собеседник журналистов.

«Кроме того, просто применение, скажем, авиации может разрушить за два-три дня Украину. Потому что у нас силы ПВО не такие могущественные, как хотелось бы», — отметил Юрий Щербак.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в «агрессивных» намерениях. Москва опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее в понедельник, аналитик Владимир Орлов предрек, что в случае наступления Украины в Донбассе Россия может атаковать ее армию в регионе, но воздержится от ударов по Киеву.

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