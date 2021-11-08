Бывший шеф-повар Елизаветы II перечислил блюда, которые готовил для королевской семьи на Рождество
8 ноября 2021, 14:59Источник:
Express
Даррен МакГрейди, бывший шеф-повар британской королевы Елизаветы II, рассказал, какие блюда предпочитает Ее величество видеть на праздничном столе. Каждый год венценосное семейство отправляется в Сандрингемский дворец, чтобы отметить Рождество, поужинать и обменяться подарками.
«На праздничный стол подают запеченную индейку с жареным картофелем или пюре и клюквенным соусом. Из овощей обязательна брюссельская капуста и морковь»,- поделился он.
Отмечается, что Елизавета II уже находится в загородной резиденции. 95-летнюю королеву доставили в Сандрингем на вертолете.
Ранее корреспондент Гордон Рейнер озвучил необычную привычку принца Чарльза, старшего сына королевы. По его словам, в расписании венценосной особы нет обеда.
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