Старший сын Елизаветы II принц Чарльз ест один раз в день перед работой: «Обед рассматривается как роскошь»

Королевский корреспондент Гордон Рейнер рассказал о необычной привычке принца Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II. Его персонал вынужден есть на ходу, поскольку в расписании венценосной особы нет обеда.
«Обед рассматривается как роскошь, которая мешает его работе, поэтому он ест поздний завтрак и работает до конца дня. Я убедился в этом на собственном горьком опыте, когда начал освещать королевские туры»,- поделился Рейнер.
По словам журналиста, «многострадальный» персонал принца Чарльза носит продукты для перекуса в карманах, чтобы успеть немного поесть.
Ранее сообщалось, что Елизавета II намерена подать в суд на своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл.
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