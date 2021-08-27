Старший сын Елизаветы II принц Чарльз ест один раз в день перед работой: «Обед рассматривается как роскошь»

Аргументы Недели → В мире 13+

27 августа 2021, 15:04 Источник: Express

принц Чарльз, фото: Pool/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Королевский корреспондент Гордон Рейнер рассказал о необычной привычке принца Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II. Его персонал вынужден есть на ходу, поскольку в расписании венценосной особы нет обеда.

«Обед рассматривается как роскошь, которая мешает его работе, поэтому он ест поздний завтрак и работает до конца дня. Я убедился в этом на собственном горьком опыте, когда начал освещать королевские туры»,- поделился Рейнер.

По словам журналиста, «многострадальный» персонал принца Чарльза носит продукты для перекуса в карманах, чтобы успеть немного поесть.

Ранее сообщалось, что Елизавета II намерена подать в суд на своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости