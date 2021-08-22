The Sun: Елизавета II собирается подать в суд на принца Гарри

Аргументы Недели → В мире 13+

22 августа 2021, 22:25

Елизавета II, фото: Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Королева Великобритании Елизавета II намерена подать в суд на своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл, если они продолжат обнародовать правду о жизни Букингемского дворца.

По данным издания The Sun, Елизавета II уже наняла команду адвокатов. Королева раздражена из-за выхода «откровенных мемуаров принца Гарри». Она уже поручила своим людям связаться с юристами внука и издательства, которое в следующем году выпустит книгу.

Отмечается, что родственники принца Гарри могут подать против него иск о клевете, если книга нарушит их право на частную жизнь или будет содержать какие-либо обвинения.

Напомним, что в марте принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри. Тогда биограф принца Гарри заявил, что герцог Сассекский дал волю эмоциям во время беседы и теперь сожалеет об этом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости