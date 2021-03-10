Интервью, похожее на компромат. Меган Маркл всерьёз взбудоражила соцсети своими признаниями

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10 марта 2021, 23:51 Александр Крохмаль, Журналист

Меган Маркл Фото: Legion Media

Как говорится, даже у продавца воздушных шаров бывают тяжёлые дни. Совсем недавно Меган Маркл и принц Гарри в интервью с Опрой Уинфри раскрыли слишком много того, что следовало бы запечатать под замком. Речь идёт о том, что именно творится среди королевской четы Великобритании. Интервью венценосных особ вышло 7 марта этого года. И то, что там было раскрыто, заставило многих пользователей сети в прямом смысле побледнеть.

Как оказалось, даже среди августейших особ могут быть уместны такие слова, как травля, дискриминация, расизм, оскорбления, умышленное игнорирование и издёвки. По словам Меган Маркл, кто-то из членом королевской семьи (имя было специально не названо) оскорбил не только её, но и её ребёнка, которого она ещё не родила. Учитывая то, что Меган – мулатка, к её цвету кожи среди августейших нередко придирались. Один из главных вельмож Британии (возможно это даже был сам принц Филипп) невольно спросил, с каким цветом кожи родится ребёнок Меган.

Королевская семья Фото: profile.ru

Также было заявлено, что у Маркл отобрали все документы, водительское удостоверение и банковские карты. Во дворце она ощущала себя, словно бы в заточении. Ей было очень одиноко и некомфортно в среде, которая её «травила». Поэтому, Меган стали даже посещать мысли о самовольном уходе из жизни. Когда она рассказала об этом Гарри, тот клятвенно обещал, что поговорит с семейством. Но никакие беседы не привели к должным результатам. Меган Маркл – изгой среди венценосной семьи Британии, и это неоспоримый факт. Маркл отчётливо поняла, что молчать не стоит и рассказала об этом журналистам. Естественно, её признания вызвали сверхбурную реакцию в интернете. Сразу же повылезали критики из прореспубликанских партий, которые стали говорить о моральном падении правящей династии. Но нашлись и те, кто вообще не поверил заявлениям Маркл и посчитал их за «наглую ложь». Многие сравнивают нынешнюю ситуацию в семье Виндзоров с отказом от престола Эдуарда VIII из-за разведённой американки Уоллес Симпсон. Эту самую Симпсон невольно ровняют с Меган Маркл.

Согласно опросам, больше всего поверили принцу Гарри и его супруге далеко не на родине, а в основном в других странах. В Британии же заявления венценосных особ признали ложью. Почти половина жителей Туманного Альбиона посчитала, что принц и его возлюбленная повели себя неподобающим образом. А в некоторых соцсетях и вовсе прозвучали прямые оскорбления в адрес супругов. Так что ситуация создаётся весьма сложная и не слишком приятная для королевской семьи Британии.