Депутат Рады Волошин предрек российский «уничтожающий удар по Украине» в случае масштабного наступления Киева в Донбассе

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8 ноября 2021, 12:54 Источник: «Говорит Москва»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Депутат Верховной Рады Олег Волошин предрек российский «уничтожающий удар по Украине» в случае масштабного наступления Киева на территории Донбасса. Соответствующий прогноз парламентарий озвучил в разговоре со СМИ.

По словам Волошина, если произойдет попытка «тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом», возникнет угроза ядерного конфликта. Законодатель добавил, что в случае масштабного наступления Киева в Донбассе Украину ждет «уничтожающий удар» со стороны Москвы.

Ранее в понедельник сообщалось, что бывший командир непризнанной ДНР Игорь Стрелков высказал точку зрения, согласно которой война между Россией и Украиной является неизбежной.

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