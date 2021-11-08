Депутат Рады Волошин предрек российский «уничтожающий удар по Украине» в случае масштабного наступления Киева в Донбассе

Депутат Верховной Рады Олег Волошин предрек российский «уничтожающий удар по Украине» в случае масштабного наступления Киева на территории Донбасса. Соответствующий прогноз парламентарий озвучил в разговоре со СМИ.
По словам Волошина, если произойдет попытка «тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом», возникнет угроза ядерного конфликта. Законодатель добавил, что в случае масштабного наступления Киева в Донбассе Украину ждет «уничтожающий удар» со стороны Москвы.
Ранее в понедельник сообщалось, что бывший командир непризнанной ДНР Игорь Стрелков высказал точку зрения, согласно которой война между Россией и Украиной является неизбежной.
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