Портал Avia.pro: украинские Bayraktar TB2 ежедневно проводят разведку над столицей ЛНР

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8 ноября 2021, 10:18 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Украинские беспилотники Bayraktar TB2 ежедневно проводят разведку над столицей самопровозглашенной ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, ссылаясь на «источники» в Вооруженных силах Украины, что киевские Bayraktar TB2 ежедневно совершают полеты над Луганском и его окрестностями. Дроны осуществляют разведку, отмечает портал. Предполагается, что сведения, собранные аппаратами, используются ВСУ при обстрелах территории ЛНР.

Ранее сегодня тот же интернет-ресурс допустил, что украинские подразделения могут захватить село Новая Марьевка на юге ДНР.

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