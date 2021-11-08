Портал Avia.pro: украинские Bayraktar TB2 ежедневно проводят разведку над столицей ЛНР

Украинские беспилотники Bayraktar TB2 ежедневно проводят разведку над столицей самопровозглашенной ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, ссылаясь на «источники» в Вооруженных силах Украины, что киевские Bayraktar TB2 ежедневно совершают полеты над Луганском и его окрестностями. Дроны осуществляют разведку, отмечает портал. Предполагается, что сведения, собранные аппаратами, используются ВСУ при обстрелах территории ЛНР.
Ранее сегодня тот же интернет-ресурс допустил, что украинские подразделения могут захватить село Новая Марьевка на юге ДНР.
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