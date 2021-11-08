Сайт Avia.pro: подразделения армии Украины могут захватить Новую Марьевку на юге ДНР

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8 ноября 2021, 09:43 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины могут захватить село Новая Марьевка, расположенное в южной части самопровозглашенной ДНР. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

В конце октября появилась информация, согласно которой ВСУ вошли в Старомарьевку, которая находится в «серой зоне» на юге линии разграничения в Донбассе. Портал Avia.pro пишет, что следом киевские военные могут захватить расположенную неподалеку Новую Марьевку. За последнее время она неоднократно подвергалась обстрелам, отмечается в процитированном материале. Так, ближе к полуночи 7 ноября ВСУ открыли огонь по населенному пункту из минометов.

Сайт указал на то, что в случае взятия Новой Марьевки украинские силы могут начать наступление на поселок Тельманово.

Ранее в понедельник тот же ресурс сообщил, что в небе над Донбассом был замечен беспилотник Bayraktar TB2, который может принадлежать армии Турции.

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