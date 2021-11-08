Avia.pro: над Донбассом был замечен дрон Bayraktar TB2, который может принадлежать армии Турции

Над Донбассом был замечен беспилотник Bayraktar TB2, который может принадлежать турецкой армии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что днем в воскресенье в воздушном пространстве в районе Мариуполя был обнаружен Bayraktar TB2 под номером TCB-804. Сайт отмечает, что данный дрон может принадлежать войскам Анкары. Согласно имеющейся информации, сутками ранее аппарат находился в турецком небе, указывается в процитированном материале.
Ранее тот же интернет-ресурс сообщил, что Украина перебрасывает в Донбасс ракетные системы «Точка-У» и может скоро атаковать ими силы непризнанных ДНР и ЛНР.
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