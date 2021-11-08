Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: над Донбассом был замечен дрон Bayraktar TB2, который может принадлежать армии Турции

, 07:35 Источник: Avia.pro

Avia.pro: над Донбассом был замечен дрон Bayraktar TB2, который может принадлежать армии Турции
Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Над Донбассом был замечен беспилотник Bayraktar TB2, который может принадлежать турецкой армии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что днем в воскресенье в воздушном пространстве в районе Мариуполя был обнаружен Bayraktar TB2 под номером TCB-804. Сайт отмечает, что данный дрон может принадлежать войскам Анкары. Согласно имеющейся информации, сутками ранее аппарат находился в турецком небе, указывается в процитированном материале.

Ранее тот же интернет-ресурс сообщил, что Украина перебрасывает в Донбасс ракетные системы «Точка-У» и может скоро атаковать ими силы непризнанных ДНР и ЛНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью