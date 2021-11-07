Avia.pro: Украина перебрасывает в Донбасс ракетные комплексы «Точка-У» и может скоро ударить ими по силам ДНР и ЛНР

Украина перебрасывает в Донбасс тактические ракетные комплексы «Точка-У» и может скоро ударить ими по силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской интернет-прессы.
Сайт Avia.pro информирует, что, помимо стягивания в Донбасс танков и артиллерии, Киев перебрасывает в регион системы «Точка-У». Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные некоторое время назад на железнодорожной станции в Запорожье.
Портал отмечает, что «транспортировка производится ночью и в закрытом состоянии». Сетевое издание пишет, что украинские военные «готовятся применять тактическое вооружение против ополченцев и, cудя по всему, очень и очень скоро».
Ранее сегодня тот же ресурс выложил видео из района, где располагался уничтоженный ДНР понтонный мост киевских силовиков у села Старомарьевка.
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