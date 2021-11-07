Портал Avia.pro опубликовал видео из района, где располагался уничтоженный ДНР понтонный мост ВСУ у Старомарьевки

Опубликовано видео из района, где располагался уничтоженный ДНР понтонный мост Вооруженных сил Украины у села Старомарьевка. Ролик появился на страницах российских интернет-СМИ.
Некоторое время назад стало известно, что Народная милиция самопровозглашенной ДНР подорвала понтонную переправу через Кальмиус, которую киевские военные возвели у села Старомарьевка, расположенного в «серой зоне» на юге линии разграничения в Донбассе. Видео из района, где располагалось сооружение, сегодня выложил сайт Avia.pro.
Авторы портала отметили, что после уничтожения моста «дальнейшее укрепление позиций ВСУ на восточном берегу реки Кальмиус невозможно».
Ранее в воскресенье тот же ресурс сообщил, что артиллерия ЛНР нанесла 78 ударов за 25 минут по позициям украинской армии в районе Луганска.
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