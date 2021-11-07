Сайт Avia.pro: артиллерия ЛНР нанесла 78 ударов за 25 минут по позициям армии Украины в районе Луганска

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7 ноября 2021, 10:26 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Артиллерия непризнанной ЛНР нанесла 78 ударов за 25 минут по позициям Вооруженных сил Украины в районе Луганска. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что артиллерия Народной милиции ЛНР нанесла 78 ударов за 25 минут по позициям ВСУ, оборудованным в районе Луганска. Сайт отмечает, что атака была осуществлена «в период с 10 часов 35 минут по 11 часов ровно». В какой день это произошло, в процитированной публикации не уточняется.

Как сообщалось ранее сегодня, то же интернет-издание указало на то, что для защиты ДНР и ЛНР от киевских дронов Bayraktar TB2 республикам нужны не менее десяти систем «Панцирь-С1».

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