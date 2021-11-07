Издание Avia.pro: для защиты ДНР и ЛНР от украинских Bayraktar TB2 республикам нужны не менее десяти комплексов «Панцирь-С1»

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7 ноября 2021, 09:44 Источник: Avia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», MOD Russia / globallookpress.com

Для защиты ДНР и ЛНР от украинских беспилотников Bayraktar TB2 самопровозглашенным республикам нужны не менее десяти систем «Панцирь-С1». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» «достаточно хорошо зарекомендовали себя» в противостоянии с Bayraktar TB2 в ходе боевых действий на территории Ливии и Сирии. Учитывая протяженность границ республик Донбасса, для защиты от дронов им требуются не менее десяти «Панцирей», отмечает портал.

Ранее в воскресенье тот же сайт сообщил, что переброска к линии фронта трех танковых батальонов ЛНР заставила киевских военных отступить из районов Золотого-5 и Первомайского.

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