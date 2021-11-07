Издание Avia.pro: для защиты ДНР и ЛНР от украинских Bayraktar TB2 республикам нужны не менее десяти комплексов «Панцирь-С1»

Для защиты ДНР и ЛНР от украинских беспилотников Bayraktar TB2 самопровозглашенным республикам нужны не менее десяти систем «Панцирь-С1». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.
Интернет-издание Avia.pro пишет, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» «достаточно хорошо зарекомендовали себя» в противостоянии с Bayraktar TB2 в ходе боевых действий на территории Ливии и Сирии. Учитывая протяженность границ республик Донбасса, для защиты от дронов им требуются не менее десяти «Панцирей», отмечает портал.
Ранее в воскресенье тот же сайт сообщил, что переброска к линии фронта трех танковых батальонов ЛНР заставила киевских военных отступить из районов Золотого-5 и Первомайского.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.