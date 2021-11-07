Avia.pro: переброска к линии фронта трех танковых батальонов ЛНР заставила ВСУ отступить из районов Золотого-5 и Первомайского

Переброска к линии фронта в Донбассе трех танковых батальонов самопровозглашенной ЛНР заставила Вооруженные силы Украины отступить из районов населенных пунктов Золотое-5 и Первомайское. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад Народная милиция ЛНР перебросила к линии фронта три танковых батальона, включающих в себя 83 бронемашины. Данный шаг заставил ВСУ отступить из районов Золотого-5 и Первомайского, отмечается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Виктор Баранец указал на то, что армия России способна нейтрализовать киевские дроны Bayraktar TB2 в Донбассе с помощью систем РЭБ без перехода границ.
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