Avia.pro: переброска к линии фронта трех танковых батальонов ЛНР заставила ВСУ отступить из районов Золотого-5 и Первомайского

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7 ноября 2021, 07:29 Источник: Avia.pro

Украинская военная техника, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Переброска к линии фронта в Донбассе трех танковых батальонов самопровозглашенной ЛНР заставила Вооруженные силы Украины отступить из районов населенных пунктов Золотое-5 и Первомайское. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад Народная милиция ЛНР перебросила к линии фронта три танковых батальона, включающих в себя 83 бронемашины. Данный шаг заставил ВСУ отступить из районов Золотого-5 и Первомайского, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Виктор Баранец указал на то, что армия России способна нейтрализовать киевские дроны Bayraktar TB2 в Донбассе с помощью систем РЭБ без перехода границ.

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