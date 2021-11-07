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В Греции врачи обманывали антипрививочников, которые платили им по 400 евро за поддельный сертификат

, 19:46 Источник: Business FM

В Греции врачи обманывали антипрививочников, которые платили им по 400 евро за поддельный сертификат
Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В Греции разразился скандал с массовой выдачей поддельных сертификатов о вакцинации против ковида. Антипрививочники платили по 400 евро врачам, чтобы те кололи им вместо прививки физраствор.

Как сообщил греческий телеканал Mega TV, в «бизнесе» были задействованы врачи более чем 100 центров по всей стране. Поддельные сертификаты с их помощью получили более 100 тысяч человек.

Не обошлось без казусов. В некоторых случаях медики брали деньги, обещая, что уколют физраствор, а на самом деле вводили Pfizer — чтобы избежать ответственности, если вдруг афера будет разоблачена.

Как считают греческие журналисты, вряд ли те люди, которые получили настоящую вакцину по поддельному сертификату, станут подавать на врачей в суд, поскольку сами нарушили закон.

Сейчас непривитым жителям страны необходимо сдавать ПЦР-тесты два раза в неделю. Но даже при этом вход во многие заведения, в том числе таверны, где традиционно привыкли обедать греки, возможно только с сертификатом о вакцинации. Власти рассчитывали, что это станет стимулом для массовой вакцинации.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как с помощью теста можно определить поддельный сертификат о вакцинации.

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