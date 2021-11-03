Гинцбург: поддельный сертификат о вакцинации можно вычислить с помощью теста на антитела к белку аденовируса Ad26

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3 ноября 2021, 08:25 Источник: Известия

медик, фото: pixels.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как с помощью теста определить поддельный сертификат о вакцинации.

Гинцбург отметил, что маркером успешно проведенной вакцинации «Спутником V» или «Спутником Лайт» является наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека. Микробиолог добавил, что антитела к этому аденовирусу не нашли примерно у 80% пациентов, которые попали в реанимацию и заявили, что сделали прививку против коронавируса.

«Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат»,- пояснил ученый.

Ранее Гинцбург сообщил об отсутствии нареканий на побочные эффекты у трижды привитых «Спутником V».

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