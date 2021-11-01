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Гинцбург сообщил об отсутствии нареканий на побочные эффекты у трижды привитых «Спутником V»

, 07:44 Источник: РИА Новости

Гинцбург сообщил об отсутствии нареканий на побочные эффекты у трижды привитых «Спутником V»
вакцина, фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у людей, которые трижды привились против новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» нет нареканий по поводу побочных эффектов.

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет»,- высказал он.

Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» с последующей вакцинацией назальным препаратом смогут на 100% защитить от коронавируса. По его словам, привитый человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот. Он также уточнил, что прививаться назальной вакциной против COVID-19 нужно будет не чаще одного раза в полгода.

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