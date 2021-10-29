Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 будет действовать не менее полугода

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29 октября 2021, 07:32 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Глава Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказала подробности о назальной вакцине против новой коронавирусной инфекции.

Гинцбург отметил, что прививаться назальной вакциной против коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода. При этом ученый добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения.

Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» с последующей вакцинацией назальным препаратом смогут на 100% защитить от коронавируса. По его словам, привитый человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

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