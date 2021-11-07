Daily Mail: Джо Байден «вогнал в краску» герцогиню Корнуоллскую своим метеоризмом

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7 ноября 2021, 11:44 Источник: Daily Mail

Джо Байден, фото: Doug Mills/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время беседы с герцогиней Корнуоллской. Американский лидер посетил Великобританию в рамках саммита по климату.

«Предполагалось, что саммит COP26 в Глазго будет стремиться к сокращению выбросов, но когда президент Джо Байден произвел немного собственного природного газа на саммите, это было достаточно слышно, чтобы заставить герцогиню Корнуолльскую покраснеть»,- пишет издание Daily Mail.

По словам собеседника, Камилла удивилась, когда услышала, что Байден «пустил ветер» в ходе «вежливой светской беседы». Источник отметил, что это было «долго» и «громко», и игнорировать это было невозможно.

Байден встретился с герцогиней Корнуоллской во время приема 1 ноября в Художественной галерее Келвингроув, на котором присутствовали принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена, приехавшего на саммит «Большой двадцатки», где ключевой темой была «проблема изменения климата», в сопровождении кортежа из 85 автомобилей.

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