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Пользователи высмеяли Байдена, приехавшего на саммит G20 в сопровождении кортежа из 85 автомобилей

, 11:26

Пользователи высмеяли Байдена, приехавшего на саммит G20 в сопровождении кортежа из 85 автомобилей
Джо Байден, фото: Pignatelli/EUC/ globallookpress.com

Пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена, приехавшего на саммит «Большой двадцатки», где ключевой темой была «проблема изменения климата», в сопровождении кортежа из 85 автомобилей.

Комментаторы отметили, что в этот момент «изменение климата» Байдена «не совсем волновало».

«Что еще может пойти не так на саммите по изменению климата, если президент США притащил свиту из 85 машин?» - написал другой пользователь в Twitter.

Еще один читатель назвал американского лидера «лицемерным». Он отметил, что Байден «притащил караван автомобилей» на саммит, посвященный глобальному потеплению.

«Зато водитель каждый из этих машин использует не пластиковую, а бумажную трубочку для питья»,- пошутил другой комментатор.

«Чего все удивляются? Только плебеи должны заниматься сокращением выбросов углекислого газа»,- заметил еще один  пользователь.

Другой читатель посоветовал Байдену приезжать в следующий раз на танке, поскольку это «более экологично».

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