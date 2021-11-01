Пользователи высмеяли Байдена, приехавшего на саммит G20 в сопровождении кортежа из 85 автомобилей

Пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена, приехавшего на саммит «Большой двадцатки», где ключевой темой была «проблема изменения климата», в сопровождении кортежа из 85 автомобилей.
Комментаторы отметили, что в этот момент «изменение климата» Байдена «не совсем волновало».
«Что еще может пойти не так на саммите по изменению климата, если президент США притащил свиту из 85 машин?» - написал другой пользователь в Twitter.
Еще один читатель назвал американского лидера «лицемерным». Он отметил, что Байден «притащил караван автомобилей» на саммит, посвященный глобальному потеплению.
«Зато водитель каждый из этих машин использует не пластиковую, а бумажную трубочку для питья»,- пошутил другой комментатор.
«Чего все удивляются? Только плебеи должны заниматься сокращением выбросов углекислого газа»,- заметил еще один пользователь.
Другой читатель посоветовал Байдену приезжать в следующий раз на танке, поскольку это «более экологично».
motorcade of US President Joe Biden during his visit to Rome for the G20 summit totaled a record 100 cars. pic.twitter.com/oSPekqG896— חסידישע מידיא (@realhasidic) November 1, 2021
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