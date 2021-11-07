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В МВД Ирака назвали покушение на премьера с помощью трех беспилотников терактом

, 10:59 Источник: INA

В МВД Ирака назвали покушение на премьера с помощью трех беспилотников терактом
Мустафа аль-Каземи, фото: Tom Brenner/Pool/Global Look Press

Министерство внутренних дел Ирака прокомментировало нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. В ночь с 6 на 7 ноября беспилотник обстрелял здание, в котором находился политик.

«Нападение на премьер-министра является терактом. Покушение было совершено при помощи трех БПЛА, два из которых удалось сбить»,- пояснили в ведомстве.

Представитель МВД уточнил, что третий беспилотник поразил дом аль-Каземи. В результате обстрела ранения получили несколько охранников. По предварительным данным, пострадали десять сотрудников службы безопасности.

Сам политик в полном порядке.

Ранее Госдепартамент США назвал атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака «очевидным террористическим актом».

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