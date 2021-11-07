В МВД Ирака назвали покушение на премьера с помощью трех беспилотников терактом
7 ноября 2021, 10:59Источник:
INA
Министерство внутренних дел Ирака прокомментировало нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. В ночь с 6 на 7 ноября беспилотник обстрелял здание, в котором находился политик.
«Нападение на премьер-министра является терактом. Покушение было совершено при помощи трех БПЛА, два из которых удалось сбить»,- пояснили в ведомстве.
Представитель МВД уточнил, что третий беспилотник поразил дом аль-Каземи. В результате обстрела ранения получили несколько охранников. По предварительным данным, пострадали десять сотрудников службы безопасности.
Сам политик в полном порядке.
Ранее Госдепартамент США назвал атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака «очевидным террористическим актом».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.