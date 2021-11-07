Госдепартамент США назвал обстрел резиденции премьера Ирака с беспилотника «очевидным террористическим актом»

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7 ноября 2021, 08:56 Источник: РИА Новости

беспилотник, фото: pixels.com

Госдепартамент США прокомментировал атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. В результате происшествия десять охранников получили травмы различной степени тяжести, сам политик не пострадал.

«Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, нацелен на самое сердце иракского государства. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения»,- пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что приверженность США иракским партнерам непоколебима. По его словам, Вашингтон «вместе с правительством и народом Ирака».

В ночь с 6 на 7 ноября резиденция премьер-министра Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Аль-Каземи подтвердил, что с ним все в порядке. Известно, что при атаке нанесен материальный ущерб зданию, также пострадали несколько сотрудников службы охраны.

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