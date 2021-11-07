Аргументы Недели В мире 13+

Госдепартамент США назвал обстрел резиденции премьера Ирака с беспилотника «очевидным террористическим актом»

, 08:56 Источник: РИА Новости

Госдепартамент США назвал обстрел резиденции премьера Ирака с беспилотника «очевидным террористическим актом»
беспилотник, фото: pixels.com

Госдепартамент США прокомментировал атаку беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. В результате происшествия десять охранников получили травмы различной степени тяжести, сам политик не пострадал.

«Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, нацелен на самое сердце иракского государства. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения»,- пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что приверженность США иракским партнерам непоколебима. По его словам, Вашингтон «вместе с правительством и народом Ирака».

В ночь с 6 на 7 ноября резиденция премьер-министра Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Аль-Каземи подтвердил, что с ним все в порядке. Известно, что при атаке нанесен материальный ущерб зданию, также пострадали несколько сотрудников службы охраны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Киевский политолог Золотарев: Зеленский может досрочно уйти с поста президента Украины

Стало известно, что может привести к досрочной отставке Зеленского с поста президента Украины

Владимир Зеленский может досрочно покинуть должность президента Украины, которую занимает в настоящий момент. Соответствующий вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил политолог Андрей Золотарев.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью