Депутат Бужанский раскритиковал Литву из-за закупки российской электроэнергии по ценам ниже, чем Украина

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7 ноября 2021, 10:47

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что Литва, призывавшая Украину не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, сама импортирует ее у Москвы и Минска.

Бужанский напомнил, что в марте 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа в ходе выступления в Верховной Раде призывал Украину отказаться от закупки электроэнергии у России и Белоруссии, вследствие чего «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей».

«Видимо, "вам" не подразумевало "и нам тоже". Поэтому 6 ноября 2021 года Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина - несчастные 5 мегаватт из Белоруссии»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Депутат добавил, что на этом «можно было бы и закончить урок гордости», но «есть еще один нюанс». По его словам, для Литвы конечная цена импортированной электроэнергии для потребителя составила 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины - 100 евро. Бужанский считает, что «ценность и искренность советов литовских друзей» можно оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, а также себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с 6 ноября возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины.

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