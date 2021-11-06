Белоруссия с 6 ноября возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины

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6 ноября 2021, 09:52 Источник: РИА "Новости"

ЛЭП, pixabay.com

Утром в субботу, 6 ноября, стало известно, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

В ведомстве отметили, что 6 ноября белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему.

Подчеркивается, что в соответствии с имеющимся контрактом, поставки будут производиться в течение месяца. График сформировала белорусская сторона, которая учла все технические возможности, в частности, режимы работы энергосистемы и мощности генерирующего оборудования.

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