Киевский политолог Золотарев: Зеленский может досрочно уйти с поста президента Украины

Владимир Зеленский может досрочно покинуть должность президента Украины, которую занимает в настоящий момент. Соответствующий вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил киевский политолог Андрей Золотарев.
Эксперт отметил, что сценарий отставки Зеленского до истечения срока его полномочий станет реальным, если не в пользу главы государства сложатся несколько факторов. В числе них Золотарев назвал веерные отключения электроэнергии на Украине и повышение тарифов на услуги ЖКХ, которые могут произойти в будущем.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Виктор Литовкин озвучил прогноз, согласно которому Запад не будет воевать за Киев, если он спровоцирует полномасштабный конфликт с Россией.
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