Аналитик Виктор Литовкин: Запад не будет воевать за Украину, если она спровоцирует полномасштабный конфликт с Россией

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5 ноября 2021, 12:52 Источник: «ПолитЭксперт»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Запад не будет воевать за Украину, если она спровоцирует полномасштабный конфликт с Российской Федерацией. Такой прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный аналитик Виктор Литовкин.

Ранее внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Киев готов к переходу «к контрнаступлению по отдельным направлениям» в случае полномасштабного военного противостояния с Москвой. Согласно утверждению Арестовича, «соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами».

Как отметил Литовкин, если украинская сторона развернет против РФ широкомасштабные боевые действия, Запад может заступиться за Киев только на словах.

«Никто умирать за Украину не собирается», — указал эксперт.

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