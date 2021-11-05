Аналитик Виктор Литовкин: Запад не будет воевать за Украину, если она спровоцирует полномасштабный конфликт с Россией

Запад не будет воевать за Украину, если она спровоцирует полномасштабный конфликт с Российской Федерацией. Такой прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный аналитик Виктор Литовкин.
Ранее внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Киев готов к переходу «к контрнаступлению по отдельным направлениям» в случае полномасштабного военного противостояния с Москвой. Согласно утверждению Арестовича, «соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами».
Как отметил Литовкин, если украинская сторона развернет против РФ широкомасштабные боевые действия, Запад может заступиться за Киев только на словах.
«Никто умирать за Украину не собирается», — указал эксперт.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.