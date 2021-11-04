Арестович: Украина готова к переходу «к контрнаступлению по отдельным направлениям» в случае полномасштабной войны с Россией

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4 ноября 2021, 12:03

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина готова к переходу «к контрнаступлению по отдельным направлениям» в случае полномасштабного военного конфликта с Российской Федерацией. Такое заявление в разговоре со СМИ сделал Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса украинского президента.

«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», — отметил Арестович.

Собеседник журналистов добавил, что «война — это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».

Официальный Киев обвиняет Россию в развязывании вооруженного противостояния на территории Донбасса, которое продолжается с весны 2014 года. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Как сообщалось ранее в четверг, китайское издание NetEase написало, что Киев никогда не примут в НАТО, поскольку Запад не хочет втянуться в вероятную войну с Москвой из-за Украины.

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