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4 ноября 2021, 11:00 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Киев никогда не примут в Североатлантический альянс, потому что Запад не хочет втянуться в возможный военный конфликт с Российской Федерацией из-за Украины. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Издание NetEase пишет, что двери НАТО навсегда закрыты для Киева. Причина этого заключается в том, что западные государства не желают быть втянутыми в вероятное вооруженное противостояние с Москвой из-за Украины, отмечается в процитированном материале.

Также в NetEase указали на то, что недружественные действия киевских властей в отношении РФ могут спровоцировать ответ, в результате которого бывшая советская республика потеряет «собственную юрисдикцию».

Как сообщалось ранее в четверг, депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что российская армия «способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум».

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