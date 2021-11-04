Издание NetEase: Киев никогда не примут в НАТО, потому что Запад не хочет втянуться в возможную войну с Россией из-за Украины

Киев никогда не примут в Североатлантический альянс, потому что Запад не хочет втянуться в возможный военный конфликт с Российской Федерацией из-за Украины. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.
Издание NetEase пишет, что двери НАТО навсегда закрыты для Киева. Причина этого заключается в том, что западные государства не желают быть втянутыми в вероятное вооруженное противостояние с Москвой из-за Украины, отмечается в процитированном материале.
Также в NetEase указали на то, что недружественные действия киевских властей в отношении РФ могут спровоцировать ответ, в результате которого бывшая советская республика потеряет «собственную юрисдикцию».
Как сообщалось ранее в четверг, депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что российская армия «способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум».
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