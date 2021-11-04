Депутат Рады Волошин: армия России «способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум»

Аргументы Недели → В мире 13+

4 ноября 2021, 07:25 Источник: «Говорит Москва»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации «способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум». Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал Олег Волошин, депутат Верховной Рады.

Парламентарий, ставший собеседником радиостанции «Говорит Москва», выразил опасение по поводу вероятного использования Западом Украины в военных целях. Волошин напомнил о прошлогодних маневрах стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов в украинском воздушном пространстве. Предполагается, что американские самолеты отработали возможность ракетного удара по российской территории.

По мнению законодателя, его стране грозил бы коллапс в случае вооруженного столкновения с РФ. Ее армия «способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум», отметил Олег Волошин.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко призвал Москву ввести полную энергоблокаду Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости