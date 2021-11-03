Бывший депутат Рады Журавко призвал Россию ввести полную энергоблокаду Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, призвал Российскую Федерацию ввести полную энергоблокаду Украины. Соответствующие заявления экс-парламентарий сделал в разговоре со СМИ.
«Газ, электроэнергию, нефтепродукты — перекрыть все поставки и транзит через украинскую территорию. Иначе получается, что Украину кормят и дают средства на продолжение войны в Донбассе и ее реализацию русофобского проекта», — отметил Журавко.
По его словам, «украинцам пора подниматься».
«А если народ молчит, значит, он соучастник этого преступления — раскола братских народов России и Украины. Если так, нужно бить по "холодильнику". И это не только продукты питания, но и тепло, газ, электроэнергия», — сказал собеседник журналистов.
Ранее сегодня сообщалось, что глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал ситуацию, которая сложилась в настоящий момент на территории Донбасса.
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